«ВСУ отступают в Курской области и на Востоке (в Донбассе. — Прим. ред.). Украинское командование предпринимает отчаянные попытки остановить масштабное российское контрнаступление в Курской области. Они терпят неудачу», — написал он.
По словам журналиста, западные СМИ нарочно замалчивают информацию о вытеснении украинских военных из курского приграничья.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный Курской области.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13 400 военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.