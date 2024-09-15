Зеленский опроверг получение разрешения на удары вглубь России

Украина пока не получила разрешения от США на применения поставляемого ими дальнобойного оружия для ударов по России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.



Отвечая на вопрос, получил ли Киев такое разрешение, он сказал «Нет. До сих пор нет».



В конце мая ряд стран — союзниц Украины разрешили использовать поставляемое ими вооружение для ударов по приграничным российским территориям. После этого Киев усилил призывы к союзникам с просьбами разрешить удары западным оружием вглубь России.



The Guardian писала, что Лондон уже принял решение снять ограничения на применение поставляемого им Киеву оружие для ударов по российской территории, однако публично не объявил об этом. По данным Times, об этом могут объявить ближе к концу сентября. Британский премьер Кир Стармер и американский президент Джо Байден уже обсудили вопрос о снятии этих ограничений.



Bloomberg после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми 11 сентября сообщил, что Лондон и Париж попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По информации ABC, Зеленский передал Блинкену список возможных целей. Reuters сообщало, что среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.



Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.



Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».



Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.