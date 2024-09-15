Молдавия намерена сохранить традиционный маршрут поставок газа в ПМР

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Маршрут через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области остается единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. В прошлом году «Газпром» поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.