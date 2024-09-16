Сенатор Грэм: Трамп находится в хорошем настроении после инцидента со стрельбой

Экс-президент США Дональд Трамп находится в хорошем настроении после инцидента со стрельбой. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).
На своей странице в соцсети Х он сообщил, что поговорил с Трампом.
«Он в хорошем настроении и как никогда полон решимости спасти нашу страну», — цитирует РИА Новости публикацию Грэма.
Сенатор добавил, что Дональд Трамп — один из самых сильных людей, которых он знает.
Ранее официальный представитель Секретной службы США сообщил, что ведомство проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп.
По данным СМИ, стрельба, предположительно, произошла в тот момент, когда Трамп находился в гольф-клубе. Агенты секретной службы заметили вооруженного человека и открыли по нему огонь. Впоследствии подозреваемого задержали полицейские, при нем обнаружили длинноствольное оружие.
Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что на экс-президента была совершена новая попытка покушения.
Сам Трамп позже подтвердил, что выстрелы прозвучали рядом с ним. По словам экс-президента, он остался цел и невредим. Он также подчеркнул, что его никто не остановит, и он никогда не сдастся.