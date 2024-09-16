Трамп сообщил, что после покушения в гольф-клубе с ним все в порядке

Дональд Трамп разослал своим подписчикам по электронной почте письмо, в котором сообщил, что «рядом со мной раздались выстрелы, но прежде, чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: Я В БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВ!» Он заявил, что его ничто не остановит и он никогда не сдастся. Он добавил, что всегда будет «любить собственных избирателей и их поддержку».