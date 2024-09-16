Инна Малинина стала главой минздрава Хабаровского края

В Хабаровском крае назначили нового главу минздрава. Судя по данным с официального сайта ведомства, исполнять обязанности министра пока будет Инна Малинина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Инна Викторовна родилась в поселке Многовершинный Хабаровского края в 1976 году.
В 1998 году она окончила Хабаровскую государственную академию экономики и права по направлению «Экономика и управление». Второй диплом она получила в 2016 году, окончив Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2003 по 2013 год была руководителем дополнительного офиса ОАО «Далькомбанк». В 2013 году она стала замглавы администрации Бикинского района по экономике и внешним связям, а спустя четыре года переехала в Хабаровск и стала работать начальником отдела в минэкономразвития. Через год она стала первым зампредом комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.