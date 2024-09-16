Инна Малинина стала главой минздрава Хабаровского края

С 2003 по 2013 год была руководителем дополнительного офиса ОАО «Далькомбанк». В 2013 году она стала замглавы администрации Бикинского района по экономике и внешним связям, а спустя четыре года переехала в Хабаровск и стала работать начальником отдела в минэкономразвития. Через год она стала первым зампредом комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.