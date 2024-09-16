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MWM: Темпы потерь ВСУ американских танков Abrams значительно выросли

Темпы потерь вооруженными силами Украины американских танков Abrams серьезно возросли. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Последние снимки свидетельствуют о том, что скорость, с которой ВСУ теряют танки Abrams, значительно возросла», — говорится в материале.

Издание отмечает, что 14 сентября появились фотографии, подтверждающие что танк M1A1 Abrams был захвачен российскими бойцами. Это случилось менее чем через неделю после того, как появилась информация о потере ВСУ сразу двух американских танков.

Считается, что более 20 из 31 танка, поставленных Украине, уже уничтожены, выведены из строя или захвачены, говорится в статье.

В интервью западным СМИ украинские военнослужащие говорят о неудовлетворенности характеристиками Abrams. Они жалуются подверженность электронных компонентов воздействию конденсата, а также на уязвимость перед российскими вооружениями.

Кроме того, из-за огромных размеров Abrams привлекают к себе особенно много огня, а их более крупные профили по сравнению с советскими танками, такими как Т-80 и Т-64, делают их более легкой мишенью, резюмирует издание.