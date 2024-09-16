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NYT: Трамп огорчился, что из-за покушения не смог закончить игру в гольф

Источник: Российская газета

Экс-президент США Дональд Трамп в шутку заявил своим сторонникам и друзьям, что огорчен тем, что из-за стрельбы не смог завершить игру в гольф. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

«Трамп в течение всего дня общается с друзьями и сторонниками … и шутит о том, как он был расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф», — отмечается в публикации.

Между тем ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) рассказал, что экс-президент США после случившегося находится в хорошем настроении. Политик назвал Трампа одним из самых сильных людей, которых он знает.

Напомним, попытка покушения на Трампа произошла в воскресенье в гольф-клубе во Флориде. Агенты секретной службы вовремя заметили вооруженного человека и открыли по нему огонь. Подозреваемого задержали.

По данным СМИ, им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. Он пытался продвигать идею отправки американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину. А также сам изъявлял желание лично воевать на стороне Киева. Как заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, Раут был «одержим» конфликтом на Украине.