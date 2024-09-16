Министр экономического развития Хабаровского края покидает свой пост

Раньше с поста ушел зампред правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров. Также свои полномочия сложили мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и глава администрации Хабаровского района Александр Яц. Причиной стало также избрание в новый состав Законодательной думы края.