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Министр экономического развития Хабаровского края покидает свой пост

Виктор Калашников переходит на другую работу.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Хабаровского края произошли еще одни кадровые изменения. Свой пост покинул заместитель председателя правительства — министр экономического развития Виктор Калашников. Он заявил, что переходит на другую работу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Вопросы экономики Виктор Калашников курировал долго — с 2009 года, то есть 15 лет.

«Он ушел в отставку в связи с избранием депутатом Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва», — сообщили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Раньше с поста ушел зампред правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров. Также свои полномочия сложили мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и глава администрации Хабаровского района Александр Яц. Причиной стало также избрание в новый состав Законодательной думы края.