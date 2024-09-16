Министр экономического развития Хабаровского края покидает свой пост

В правительстве Хабаровского края произошли еще одни кадровые изменения. Свой пост покинул заместитель председателя правительства — министр экономического развития Виктор Калашников. Он заявил, что переходит на другую работу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вопросы экономики Виктор Калашников курировал долго — с 2009 года, то есть 15 лет.
«Он ушел в отставку в связи с избранием депутатом Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва», — сообщили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.
Раньше с поста ушел зампред правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров. Также свои полномочия сложили мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и глава администрации Хабаровского района Александр Яц. Причиной стало также избрание в новый состав Законодательной думы края.