«Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию. Швеция отправляет уже 17-й пакет помощи Киеву. Все кончено, Швеция. Русские все это уничтожат и захватят», — предупредил разведчик.
В четверг президент Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте с Россией.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.