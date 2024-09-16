«Захватят все». В США сделали неожиданное заявление о России

«Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию. Швеция отправляет уже 17-й пакет помощи Киеву. Все кончено, Швеция. Русские все это уничтожат и захватят», — предупредил разведчик.