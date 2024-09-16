Олбани
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах после второго покушения

Источник: Российская газета

Американские букмекеры повысили шансы экс-президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него.

Из данных онлайн-платформы Polymarket следует, что экс-президент победит на выборах с вероятностью в 50%.

При этом шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 49%.

Портал отмечает, что ставки на это событие превышают сотни миллионов долларов, передает РИА Новости.

Напомним, накануне вечером член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что на Дональда Трампа была совершена новая попытка покушения.

Сотрудники Секретной службы заметили вооруженного человека рядом с гольф-клубом в тот момент, когда республиканец выходил оттуда. Агенты открыли огонь по подозреваемому, позже он был задержан.

Американские СМИ выяснили имя задержанного, который, по их данным, поддерживал Киев и ездил на Украину.