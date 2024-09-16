Новый глава посёлка в Хабаровском крае умер до вступления в должность

44-летний Кысса ранее занимал пост председателя Совета депутатов Эльбана и принимал участие в муниципальной кампании, которая прошла с 6 по 8 сентября. На выборах за его кандидатуру отдало голос большинство избирателей. Официально вступить в должность он должен был 19 сентября, но до церемонии не дожил — случился инфаркт, который привёл к летальному исходу.