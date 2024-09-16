Новый глава посёлка в Хабаровском крае умер до вступления в должность

Новый глава посёлка Эльбан Хабаровского края Алексей Кысса скончался до вступления в должность. Об этом сообщил глава Амурского района Павел Боровлев в личном Telegram-канале.
44-летний Кысса ранее занимал пост председателя Совета депутатов Эльбана и принимал участие в муниципальной кампании, которая прошла с 6 по 8 сентября. На выборах за его кандидатуру отдало голос большинство избирателей. Официально вступить в должность он должен был 19 сентября, но до церемонии не дожил — случился инфаркт, который привёл к летальному исходу.
«Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким Алексея Владимировича. Это тяжелая, невосполнимая утрата для всего Амурского района», — написал Боровлев.
Из-за скоропостижной смерти Кыссы в Эльбане скоро проведут новые выборы. Дату голосования определят и озвучат в краевой избирательной комиссии.