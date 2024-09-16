Маск обратил внимание на отсутствие попыток покушений на Байдена или Харрис

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на повторное покушение на кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа. Он обратил внимание, что никто не пытается убить демократов.
«И никто даже не пытается убить Байдена (президент США Джо Байден — прим. ред.) или Камалу (вице-президент США Камала Харрис — прим. ред.)», — цитирует РИА Новости публикацию Маска в соцсети Х.
Бизнесмен добавил, что, несмотря на отсутствие попыток покушения на Байдена, действующий президент США в любом случае превратился в «ходячий труп».
Напомним, накануне сотрудники Секретной службы заметили вооруженного человека рядом с гольф-клубом где находился Дональд Трамп. Агенты открыли огонь по подозреваемому, позже он был задержан.
Между тем, американские букмекеры повысили шансы Трампа на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него. По их данным, экс-президент победит на выборах с вероятностью в 50%, а шансы Харрис оцениваются в 49%.