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Погранпереход на Большом Уссурийском острове может появиться в 2026 году

Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Источник: Хабаровский край сегодня

Пограничный пункт пропуска на российско-китайской границе на острове Большой Уссурийский может быть открыт уже через два года. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Мы рассчитываем, что к концу 2026 года автомобильный пункт пропуска можно будет открыть и реализовывать те планы в соответствии с концепцией, которая была подписана в мае этого года в Пекине, — рассказал Алексей Чекунков.

Напомним, 16 мая 2024 года глава Государственного комитета по развитию и реформе КНР Чжэн Шаньцзе и глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков и подписали идейную концепцию совместного развития острова Большой Уссурийский.

По словам министра, развитие инфраструктуры на острове может стать одним из туристических магнитов региона. Ранее заявлялось, что к 2030 году ожидается пропускная способность будущего пункта пропуска в 1,3 млн тонн грузов в год и 1,4 млн туристов в год.

Кроме того, уезд Фуюань, к которому территориально относится китайская часть острова Большой Уссурийский, за восемь месяцев посетило порядка двух миллионов человек. После открытия пункта пропуска часть этих китайских туристов сможет посетить и российскую часть, а также город Хабаровск.