Генконсульство КНР в Хабаровске приостанавливает работу с 1 октября

Генеральное консульство КНР в Хабаровске приостанавливает работу с 1 по 7 октября в связи с национальными праздниками по случаю Дня основания КНР, передаёт ИА AmurMedia со ссылкой на сообщение дипмиссии в WeChat (12+).
— В связи с празднованием Национального дня КНР с 1 по 7 октября Генконсульство КНР в Хабаровске временно не будет оформлять визы и другие документы, — сообщается в официальном обращении.
Первого октября в Китае отмечают национальный праздник, в этом году страна празднует 75-ю годовщину образования. С 1 по 7 октября объявлены выходными днями по всей стране.
Рабочими днями будут 29 сентября и 12 октября.
Ранее Генконсульство КНР в Хабаровске проинформировало, что в понедельник, 16 сентября, и во вторник, 17 сентября, работа также будет приостановлена по случаю празднования середины осени.