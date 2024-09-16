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Генконсульство КНР в Хабаровске приостанавливает работу с 1 октября

В этом году КНР исполняется 75 лет.

Источник: AmurMedia

Генеральное консульство КНР в Хабаровске приостанавливает работу с 1 по 7 октября в связи с национальными праздниками по случаю Дня основания КНР, передаёт ИА AmurMedia со ссылкой на сообщение дипмиссии в WeChat (12+).

— В связи с празднованием Национального дня КНР с 1 по 7 октября Генконсульство КНР в Хабаровске временно не будет оформлять визы и другие документы, — сообщается в официальном обращении.

Первого октября в Китае отмечают национальный праздник, в этом году страна празднует 75-ю годовщину образования. С 1 по 7 октября объявлены выходными днями по всей стране.

Рабочими днями будут 29 сентября и 12 октября.

Ранее Генконсульство КНР в Хабаровске проинформировало, что в понедельник, 16 сентября, и во вторник, 17 сентября, работа также будет приостановлена по случаю празднования середины осени.