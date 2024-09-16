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Глава Хабаровского района стал депутатом закдумы Хабаровского края

Глава Хабаровского района Александр Яц досрочно сложил полномочия.

В дальнейшем он будет трудиться в качестве депутата Законодательной думы края. За его кандидатуру было отдано большинство голосов на прошедших выборах. Временно исполнять обязанности главы района будет Антон Харин. На благо района он работает более 17 лет. Начинал в должности ведущего специалиста отдела по развитию новых форм управления недвижимостью в жилищной сфере, дошел по карьерной лестнице до заместителя главы администрации Хабаровского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.