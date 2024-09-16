В Иркутске обсудили кандидатуру на должность председателя Думы

«В прошлое воскресенье в Иркутской области прошли выборы в местные органы власти. В этом году показан лучший результат за всю их историю. В столице региона проголосовали за 30 представителей “Единой России”. Итоги свидетельствуют об умении сформировать команду и объединить людей. В первую очередь, мы избираем тех людей, которые будут развивать город», — сказал Игорь Кобзев.