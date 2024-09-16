В Иркутске обсудили кандидатуру на должность председателя Думы

На нем определили кандидатуру Евгения Стекачева для последующего выдвижения на должность председателя Думы города восьмого созыва.
Совещание состоялось под руководством секретаря регионального отделения партии, губернатора Игоря Кобзева.
«В прошлое воскресенье в Иркутской области прошли выборы в местные органы власти. В этом году показан лучший результат за всю их историю. В столице региона проголосовали за 30 представителей “Единой России”. Итоги свидетельствуют об умении сформировать команду и объединить людей. В первую очередь, мы избираем тех людей, которые будут развивать город», — сказал Игорь Кобзев.
Предложенную кандидатуру поддержал секретарь городского отделения «Единой России», мэр города Руслан Болотов.
«Евгений Стекачев переизбрался депутатом на четвертый срок. Люди ему доверяют. Евгений Юрьевич возглавлял городской парламент седьмого созыва. Сегодня он является безусловным лидером среди депутатов: его уважают за профессионализм, качественный подход к делу, конструктивизм. Аналогичным образом удалось выстроить совместную и стабильную работу между областным правительством, администрацией и Думой. Самое главное — прекратились многолетние распри. Местный политсовет партии “Единая Россия” также единогласно поддержал кандидатуру Евгения Стекачева», — отметил Руслан Болотов.
«В предыдущем созыве фракция “Единой России” работала в составе 29 человек. Наша задача — не сбавлять темпы. Необходимо продолжать консолидированную работу. Когда каждый нацелен только на результат, город развивается, увеличивается муниципальный бюджет, есть стабильность во всех сферах жизни. Сейчас мы несем ответственность за будущие поколения, поэтому должны подавать им положительный пример», — подчеркнул Евгений Стекачев.
Все 13 членов заседания Президиума регионального политсовета единогласно проголосовали за предложение выдвинуть Евгения Стекачева на пост председателя Думы Иркутска. Решение для согласования направят в генеральной совет партии, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.