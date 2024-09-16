ABC: в США изучают, могло ли покушение на Трампа быть совершено из-за Украины

По ее сведениям, власти изучают, было ли у подозреваемого 58-летнего Райана Уэсли Рута недовольство, связанное с темой конфликта на Украине, в частности «разочарование позицией Трампа по этому вопросу».
Ранее газета The New York Post сообщила, что Рут ездил на Украину и поддерживал киевские власти. Как указывает издание, Рут пытался продвигать идею отправки американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину, а также изъявлял желание воевать на стороне Киева. Как сообщает новостной портал MSN News, Рут, по неподтвержденным данным, также участвовал в сборе средств для Украины.
Прошлое покушение на Трампа
Инцидент произошел спустя примерно два месяца после покушения на Трампа в округе Батлер (штат Пенсильвания). В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге. Республиканец был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявший — 20-летний американец Томас Мэттью Крукс — был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. ФБР подтвердило, что случившееся рассматривается как покушение на убийство.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, в августе ее утвердили кандидатом на высший государственный пост от демократов.
Позиция Трампа по Украине
Ранее Трамп неоднократно обещал в случае победы на президентских выборах в ноябре урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации, которая проводится 20 января.
В свою очередь напарник Трампа по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану предположил, что план Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины.