ABC: в США изучают, могло ли покушение на Трампа быть совершено из-за Украины

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, в августе ее утвердили кандидатом на высший государственный пост от демократов.