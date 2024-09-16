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Мэр города Башкирии уходит на СВО

Вместе с ним туда отправились местные военком и депутат.

Источник: Администрация Сибая

Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев принял решение отправиться в зону проведения военной спецоперации. Он намерен заключить контракт на военную службу, сообщил РБК-Уфа первый вице-мэр Сергей Озерцов.

Известно, что вместе с ним служить уходят военный комиссар города Ринат Забиров и депутат местного горсовета Ахат Асылбаев. По словам Озерцова, контракт планируют заключить 20 сентября.

Азамат Юлдашбаев возглавил администрацию Сибая летом 2022 года. На этом посту он сменил Рустема Афзалова. Родился в Баймакском районе. Свою карьеру начинал учителем физкультуры.