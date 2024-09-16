Игорь Кобзев провел встречи с представителями Монголии и Узбекистана

Глава региона отметил, что Иркутскую область и Монголию связывают давние дружеские отношения.
«Иркутская область расположена на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих Европу с Дальним Востоком России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Города Иркутск и Улан-Батор соединяет прямой регулярный авиарейс, в Иркутске уже более 50 лет работает Генеральное консульство Монголии. Все это создает дополнительные возможности для бизнеса и совместной кооперации. Сегодня у нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый взаимовыгодный уровень сотрудничества в разных сферах деятельности. Мы открыты для общения и поиска новых векторов взаимодействия на долгосрочной основе», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Напомним, в начале текущего года в рамках совместного с монгольской стороной проекта по производству изделий из кашемира на территории Иркутской области открылась трикотажная фабрика.
Сейчас стороны рассматривают еще ряд перспективных направлений для взаимодействия. Это сотрудничество в сферах дорожного, жилищного строительства и ЖКХ, реализация проектов в горно-обогатительной, черной и цветной металлургии, производство сложного промышленного оборудования, развитие взаимодействия научных институтов и высших учебных заведений Иркутской области и Монголии, продолжение совместной разработки международных трансграничных туристических маршрутов «Великий чайный путь» и «Байкал-Хубсугул».
Глава региона подчеркнул: стороны связывают и отношения в области здравоохранения, науки, культуры, спорта. Есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый взаимовыгодный уровень сотрудничества в разных сферах деятельности.
Также Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с советником по делам торговли Андижанской области Республики Узбекистан Азизом Мирзакаримовым.
«Иркутская область сотрудничает с Республикой Узбекистан в сферах образования, культуры, национальных отношений. Сегодня в наших вузах обучается более тысячи студентов из Узбекистана. Взаимодействие налажено и в сфере торговли. Правительство Иркутской области готово оказывать содействие росту доли Узбекистана во внешнеторговом обороте региона и совершенствованию структуры внешнеторговых операций в части увеличения экспорта из региона продукции с высокой долей добавленной стоимости. Уверен, что традиции дружбы и добрососедства и впредь будут вести наши народы по пути взаимовыгодного разностороннего сотрудничества», — отметил Игорь Кобзев.
По информации пресс-службы главы региона, в рамках визита в мае этого года делегации Иркутской области под руководством Губернатора региона в Узбекистан был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Иркутской области и Хокимиятом Андижанской области. Рассматриваются дальнейшие перспективы взаимодействия.