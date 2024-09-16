Игорь Кобзев провел встречи с представителями Монголии и Узбекистана

«Иркутская область расположена на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих Европу с Дальним Востоком России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Города Иркутск и Улан-Батор соединяет прямой регулярный авиарейс, в Иркутске уже более 50 лет работает Генеральное консульство Монголии. Все это создает дополнительные возможности для бизнеса и совместной кооперации. Сегодня у нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый взаимовыгодный уровень сотрудничества в разных сферах деятельности. Мы открыты для общения и поиска новых векторов взаимодействия на долгосрочной основе», — подчеркнул Игорь Кобзев.