Андрей Сережников стал сенатором РФ от Хабаровского края

В Хабаровском крае назначили нового сенатора РФ от региона. Им, по распоряжению губернатора региона Дмитрия Демешина, стал Андрей Сережников, бывший руководитель краевого управления ФСБ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Официальный документ подписан главой региона в минувшую пятницу, 13 сентября.
Андрей Артурович родился в 1966 году в Черкесске. Он работал в органах безопасности с 1996 года, имеет пять государственных наград, среди которых два ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. В марте 2016 года его назначили на должность руководителя УФСБ Хабаровского края. Этот пост он покинул в 2022 году.
Кроме того, новый сенатор служил на Северном Кавказе и в центральном аппарате Федеральной службы безопасности России.