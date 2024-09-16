Андрей Сережников стал сенатором РФ от Хабаровского края

Андрей Артурович родился в 1966 году в Черкесске. Он работал в органах безопасности с 1996 года, имеет пять государственных наград, среди которых два ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. В марте 2016 года его назначили на должность руководителя УФСБ Хабаровского края. Этот пост он покинул в 2022 году.