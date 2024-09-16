Омские депутаты сдали нормы ГТО

Отметим, по итогам предыдущих трех дисциплин спартакиады (лыжных гонок, картинга и пейнтбола) сборная ОГС уверенно занимала второе место. Спортивные успехи депутатского корпуса на упомянутом выше четвертом этапе как минимум сохранили позиции команды, а возможно, и вывели депутатов на первое место. Впрочем, итоговый зачет в состязаниях среди муниципальных работников еще может измениться. Впереди заключительный этап спартакиады — соревнования по боулингу.