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Омские депутаты сдали нормы ГТО

Команда депутатов Омского городского Совета продемонстрировала свои спортивные возможности на очередном этапе XVIII спартакиады муниципальных служащих города. Нормы ГТО в этот день сдали представители депутатского корпуса в составе Дмитрия Саханя, Алексея Провозина, Антона Ремнева, Алексея Половникова, Константина Гаврика, Андрея Чаплака и Ивана Котенко.

Как уточнил Дмитрий Сахань, участникам необходимо было пробежать дистанцию в 1 000 метров, посоревноваться в стрельбе из пневматического оружия, выполнить упражнения на пресс, а также рывки гири.

Отметим, по итогам предыдущих трех дисциплин спартакиады (лыжных гонок, картинга и пейнтбола) сборная ОГС уверенно занимала второе место. Спортивные успехи депутатского корпуса на упомянутом выше четвертом этапе как минимум сохранили позиции команды, а возможно, и вывели депутатов на первое место. Впрочем, итоговый зачет в состязаниях среди муниципальных работников еще может измениться. Впереди заключительный этап спартакиады — соревнования по боулингу.