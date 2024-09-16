Суд на Украине рассмотрит иск об объявлении выборов президента

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями». Кроме того, в ходе состоявшихся в Москве переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном российский лидер заявил, что киевские власти тянут с прекращением огня, поскольку в случае остановки боевых действий «исчезает предлог для продления военного положения» и придется проводить выборы, шансы на победу в которых «для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю».