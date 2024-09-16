Суд на Украине рассмотрит иск об объявлении выборов президента

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение дела по иску оппозиционно настроенного депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать парламент провести выборы президента Украины состоится 16 сентября.
В июле Кассационный административный суд отложил до сентября рассмотрение дела. Как сообщало агентство УНИАН, оно продолжится 16 сентября. Отмечалось, что суд решил отложить рассмотрение после «непродолжительного обсуждения», в частности, по вопросу возможности личного участия истца в заседании. За несколько часов до этого Дубинский написал в своем Telegram-канале, что, обратившись в суд, он «предпринял шаги для сохранения конституционного строя».
Дубинский, который с ноября 2023 года находится в СИЗО, еще 28 июня подал иск с требованием обязать парламент провести президентские выборы. Тогда он отмечал, что многочисленные коррупционные скандалы свидетельствуют о том, что «власть застоялась», и отсутствие выборов, которые необходимо провести согласно конституции и избирательному законодательству, только усугубляет ситуацию.
Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, ему придется находить решение для обеспечения легитимности власти, если вооруженный конфликт в стране затянется еще на годы.
Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока президентских полномочий Зеленского.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями». Кроме того, в ходе состоявшихся в Москве переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном российский лидер заявил, что киевские власти тянут с прекращением огня, поскольку в случае остановки боевых действий «исчезает предлог для продления военного положения» и придется проводить выборы, шансы на победу в которых «для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю».