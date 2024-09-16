В Красноярском крае создали комплекс по борьбе с вражескими БПЛА

Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Красноярского края.
Сибирские ученые разработали комплекс по борьбе с беспилотниками.
«В кратчайшие сроки был разработан, собран и испытан блок полезной нагрузки, генерирующий помеховый сигнал, и антенный блок, в котором находятся рассчитанные и изготовленные коллективом “Сибрадиотеха” антенны. Кабельные сборки, по которым сигнал идет к антеннам, также собственного изготовления. В качестве мобильной платформы был выбран УАЗ “буханка”, — рассказали в пресс-службе.
Полевые испытания продемонстрировали эффективность комплекса против разведывательных и FPV-дронов противника.
«Железногорск — это не только город высоких технологий, но и сосредоточение научного и инженерного потенциала. Здесь практически “на коленке” научились собирать сложнейшие приборы, которые используются в наших спутниковых, и как теперь выяснилось, в военных разработках. Ребята весь этот комплекс РЭБ сделали за свои деньги, потратив свое личное время. Скоро он поедет на передовую, чтобы пройти испытания в боевых условиях. Если они пройдут успешно, мы вместе с министерством промышленности края будем искать способы масштабировать производство этого уникального комплекса», — прокомментировал депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.