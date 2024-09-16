В Красноярском крае создали комплекс по борьбе с вражескими БПЛА

«Железногорск — это не только город высоких технологий, но и сосредоточение научного и инженерного потенциала. Здесь практически “на коленке” научились собирать сложнейшие приборы, которые используются в наших спутниковых, и как теперь выяснилось, в военных разработках. Ребята весь этот комплекс РЭБ сделали за свои деньги, потратив свое личное время. Скоро он поедет на передовую, чтобы пройти испытания в боевых условиях. Если они пройдут успешно, мы вместе с министерством промышленности края будем искать способы масштабировать производство этого уникального комплекса», — прокомментировал депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.