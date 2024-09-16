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Свердловский министр образования Юрий Биктуганов возглавит педуниверситет

Биктуганов возглавлял региональное министерство образования 13 лет.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Юрий Биктуганов, возглавляющий ведомство 13 лет, в ближайшее время покинет пост министра образования и молодежной политики Свердловской области и станет ректором Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики.

Биктуганов родился в деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского района, окончил Свердловский государственный педагогический институт, до назначения министром прошел путь от директора школы в поселке Саграя и директора школы в деревне Приданниково Красноуфимского района до замглавы Красноуфимска по соцполитике.

Награжден почетными грамотами президента РФ и губернатора Свердловской области, имеет знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени и звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».