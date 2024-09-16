Свердловский министр образования Юрий Биктуганов возглавит педуниверситет

Юрий Биктуганов, возглавляющий ведомство 13 лет, в ближайшее время покинет пост министра образования и молодежной политики Свердловской области и станет ректором Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики.
Биктуганов родился в деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского района, окончил Свердловский государственный педагогический институт, до назначения министром прошел путь от директора школы в поселке Саграя и директора школы в деревне Приданниково Красноуфимского района до замглавы Красноуфимска по соцполитике.
Награжден почетными грамотами президента РФ и губернатора Свердловской области, имеет знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени и звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».