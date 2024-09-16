Свердловский министр образования Юрий Биктуганов возглавит педуниверситет

Юрий Биктуганов, возглавляющий ведомство 13 лет, в ближайшее время покинет пост министра образования и молодежной политики Свердловской области и станет ректором Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики.