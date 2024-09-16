Белгород попал под сильный обстрел. Военная операция на Украине, день 936-й

8:31 Российская армия взорвала 115-метровую шахту «Южнодонбасская № 3» на Угледарском направлении, она была заминирована — Telegram-канал «Воин DV».
8:29 В Харькове сожгли машину, на которой вместо номера висела табличка с оскорблением в адрес российского лидера Владимира Путина — ТАСС со ссылкой на «представителей подполья “Дозор”.
8:25 Подозреваемый в новом покушении на Трампа Райан Уэсли Раут оказался активным сторонником Украины, пишут американские СМИ.
Он возглавлял «Международный волонтерский центр на Украине», говорил, что пытался вербовать людей для помощи ВСУ и несколько месяцев провел на Украине после начала СВО.
8:20 ❗При утреннем обстреле Белгорода пострадали восемь человек — глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате прямых попаданий» сгорел частный дом и более 15 машин, уточнил губернатор. Также есть кадры повреждения жилой многоэтажки.
8:10 Комитет Госдумы одобрил законопроект, который освобождает от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, призванных на военную службу либо заключивших контракт с Минобороны.
«Изменения… могут существенно повлиять на правовое положение лиц, привлеченных к уголовной ответственности и проходящих военную службу», — отмечает Ura.ru.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 936-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.