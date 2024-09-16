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Курултай планирует ввести штрафы до полумиллиона за неисполнение решений главы Башкирии

18 сентября в первом чтении депутаты Госсобрания — Курултая рассмотрят новую инициативу. В Башкирии планируют штрафовать за неисполнение решений главы региона (оперативного штаба республики).

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии планируют штрафовать за неисполнение решений главы региона (оперативного штаба республики).

Для гражданских лиц размер наказания составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.

«Законопроект разработан в целях исполнения указа президента РФ для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей вооруженных сил. На территории республики действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Координирующую функцию выполняет республиканский оперативный штаб, возглавляемый главой Башкирии. Решения руководства штаба обязательны к исполнению. Законопроектом вводятся санкции за неисполнение соответствующих решений. Административная ответственность будет иметь дисциплинирующий эффект», — пояснил председатель Заксобрания Константин Толкачев.

штрафы