Курултай планирует ввести штрафы до полумиллиона за неисполнение решений главы Башкирии

В Башкирии планируют штрафовать за неисполнение решений главы региона (оперативного штаба республики).
Для гражданских лиц размер наказания составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.
«Законопроект разработан в целях исполнения указа президента РФ для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей вооруженных сил. На территории республики действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Координирующую функцию выполняет республиканский оперативный штаб, возглавляемый главой Башкирии. Решения руководства штаба обязательны к исполнению. Законопроектом вводятся санкции за неисполнение соответствующих решений. Административная ответственность будет иметь дисциплинирующий эффект», — пояснил председатель Заксобрания Константин Толкачев.