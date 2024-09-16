Приморский ГУФСИН проводил начальника на заслуженный отдых

Напомним, генерал-майор отдал службе более 40 лет. Начинал свой путь курсантом Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени С. М. Кирова. На протяжении трудовой деятельности, подчеркнули в пресс-службе, Вадим Викторович делился опытом и передавал его подчиненным. За семь лет на посту начальника приморского управления укрепил правопорядок в учреждениях УИС края, развивал альтернативные методы наказания. В начале 2024 года общественный совет при ГУФСИН России по Приморскому краю утвердил планы по созданию центров поддержки осужденных, а также по появлению нового доступного жилья для личного состава.