Приморский ГУФСИН проводил начальника на заслуженный отдых

В пресс-службе ГУФСИН Приморья сообщили, что торжественно проводили на пенсию генерал-майора внутренней службы Вадима Версткина, начальника регионального управления.
Вадим Викторович руководил ГУФСИН Приморья почти семь лет — с октября 2017 года по август 2024 года. Личный состав поздравил генерал-майора внутренней службы с заслуженным выходом на пенсию и поблагодарил за годы работы под его руководством. Сотрудники проводили начальника долгими аплодисментами.
Напомним, генерал-майор отдал службе более 40 лет. Начинал свой путь курсантом Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени С. М. Кирова. На протяжении трудовой деятельности, подчеркнули в пресс-службе, Вадим Викторович делился опытом и передавал его подчиненным. За семь лет на посту начальника приморского управления укрепил правопорядок в учреждениях УИС края, развивал альтернативные методы наказания. В начале 2024 года общественный совет при ГУФСИН России по Приморскому краю утвердил планы по созданию центров поддержки осужденных, а также по появлению нового доступного жилья для личного состава.
«Служба в УИС никогда не была простым, но всегда останется важным и социально значимым делом», — заключил Вадим Викторович.
Отметим, новый начальник приморского управления еще не представлен. Вероятно, он будет назначен Указом президента РФ Владимира Путина.