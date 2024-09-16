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WP: ВСУ грозят переворотом в случае мирной сделки с Россией

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией, пишет The Washington Post.

Источник: Reuters

«Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах», — приводит журналистка слова украинского солдата.

Как указала обозреватель, в рядах украинских подразделений не поддерживают какую-либо мирную инициативу по окончанию конфликта.

После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, «с учетом этой авантюры», разговаривать с Украиной Россия не будет.