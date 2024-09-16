Кабмин не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы

«Конституционный принцип светского государства означает, что никакая религия и религиозные представления о морали не могут быть основаниями для ограничений прав граждан или для создания потенциальных угроз для безопасности граждан в общественных местах, — указывает автор. — Учитывая текущий высокий уровень террористических угроз, возникает необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах, поскольку человек с закрытым или частично закрытым лицом не может быть идентифицирован камерами видеонаблюдения».