В Хабаровском крае представили новый состав правительства

В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовали 314,110 тысячи человек — это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. Из четырех кандидатур врио губернатора региона Демешин («Единая Россия») одержал победу (81,03%). Инаугурация прошла 13 сентября.