В Хабаровском крае представили новый состав правительства

ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае представлен новый состав правительства региона, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
«Сегодня представил новый состав правительства Хабаровского края на внеочередном расширенном заседании. Первым заместителем председателя правительства региона назначен Сергей Борисович Абрамов», — написал Демешин.
Он сообщил, что в прошлом Абрамов был в должностях министра финансов, председателя правительства, врио президента Чеченской Республики, аудитором Счётной палаты РФ, начальником дирекции железнодорожный вокзалов — филиала ОАО «РЖД», советник президента ОАО «РЖД», индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех».
«Подтверждены компетенции вице-губернаторов Хабаровского края: Сергей Николаевич Кузнецов — курирует вопросы внутренней, молодёжной и информационной политики, управление протокола; Артём Вячеславович Мельников — курирует вопросы контрольно-надзорной и правовой деятельности, госзакупок; Олег Сергеевич Игнатов — руководит представительством правительства Хабаровского края при правительстве РФ», — отметил губернатор.
Кроме того, по его словам, также назначения получили заместители председателя правительства региона: по инфраструктуре — Ирина Горбачёва; по природным ресурсам и сельскому хозяйству — Дарий Тюрин; по экономическим вопросам — Мария Авилова; по социальным вопросам — и.о. Александр Дорофеев. По вопросам строительства — должность пока не замещается, уточнил Демешин.
В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовали 314,110 тысячи человек — это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. Из четырех кандидатур врио губернатора региона Демешин («Единая Россия») одержал победу (81,03%). Инаугурация прошла 13 сентября.