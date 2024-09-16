Германия заключила соглашение с Узбекистаном в области миграции

Соглашение о миграции призвано упростить процедуру въезда квалифицированных рабочих в Германию, особенно в области здравоохранения, а также репатриацию узбеков, которые не имеют права оставаться в ФРГ, пишет ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA. Всего в Германии живет 13,7 тыс. узбеков.
Господин Шольц накануне прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. В общей сложности сторонами было подписано восемь двусторонних документов. В их число вошли декларации о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства, о сотрудничестве в области устойчивого использования водных ресурсов и критических минералов, соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта. Также был заключен пакет соглашений между ведущими предприятиями Узбекистана и Германии.
Для России Узбекистан, Таджикистан и Киргизия — основные источники иностранных работников. Больше половины всех поставленных на миграционный учет с целью «работа» (55−60%) иностранцев приезжают работать в Москву, Санкт-Петербург и области.