Германия заключила соглашение с Узбекистаном в области миграции

Господин Шольц накануне прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. В общей сложности сторонами было подписано восемь двусторонних документов. В их число вошли декларации о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства, о сотрудничестве в области устойчивого использования водных ресурсов и критических минералов, соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта. Также был заключен пакет соглашений между ведущими предприятиями Узбекистана и Германии.