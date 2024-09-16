Мэр Хабаровска прокомментировал расселение аварийных домов в городе

Дом расселили в рамках федеральной программы, а само строение ликвидировали, как небезопасное. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук прокомментировали ситуацию с расселением ветхого фонда:
«В рамках федеральной программы было выделено один миллиард 405 миллионов рублей. На эти деньги расселили 23 двухэтажных аварийных дома. Новым жильем или выплатами обеспечены 593 семьи. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин акцентирует внимание на том, что граждане должны жить в комфортных условиях».
На сегодняшний день завершен первый этап программы расселения жителей из аварийного фонда. Хабаровск продолжит участвовать в ней в дальнейшем. Для этого подали документы в правительство Хабаровского края. Когда выделят финансирование, работы по расселению аварийных домов будут продолжены.
Мэр Хабаровска напомнил, что в краевой столице также работает программа комплексного развития территорий. Подразумевается, что застройщики ликвидируют аварийный жилой фонд и предоставят благоустроенные квартиры гражданам. Предварительно застройщики участвуют в аукционах для дальнейшего строительства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.