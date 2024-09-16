Мэр Хабаровска прокомментировал расселение аварийных домов в городе

На сегодняшний день завершен первый этап программы расселения жителей из аварийного фонда. Хабаровск продолжит участвовать в ней в дальнейшем. Для этого подали документы в правительство Хабаровского края. Когда выделят финансирование, работы по расселению аварийных домов будут продолжены.