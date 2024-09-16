Александр Каминский назначен новым руководителем Красспорта

Александр Каминский назначен на должность руководителя главного управления по физической культуре, спорту и туризму. Об этом сообщают Gornovosti.
Информацию о назначении подтвердили в мэрии Красноярска.
По образованию 39-летний Александр Каминский — учитель физкультуры, окончили красноярское КГПУ имени Астафьева в 2007 году. Проходил ряд переподготовок в области госуправления, менеджмента
Работу начинал с должности учителя физкультуры в гимназии № 9, работал в министерстве образования Красноярского края, замдиректора по спортивно-массовой работе «Центра спортивных клубов», начальником отдела в Красспорте и некоторых других должностях.
Напомним, что предыдущего руководителя Красспорта Валерия Черноусова задержали по обвинению в коррупционном преступлении. Его приговорили к 7,8 годам колонии строгого режима со штрафом 2,3 млн рублей.