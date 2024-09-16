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Александр Каминский назначен новым руководителем Красспорта

Предыдущего главу Валерия Черноусова осудили за коррупционные преступления.

Источник: администрация Красноярска

Александр Каминский назначен на должность руководителя главного управления по физической культуре, спорту и туризму. Об этом сообщают Gornovosti.

Информацию о назначении подтвердили в мэрии Красноярска.

По образованию 39-летний Александр Каминский — учитель физкультуры, окончили красноярское КГПУ имени Астафьева в 2007 году. Проходил ряд переподготовок в области госуправления, менеджмента и т. п.

Работу начинал с должности учителя физкультуры в гимназии № 9, работал в министерстве образования Красноярского края, замдиректора по спортивно-массовой работе «Центра спортивных клубов», начальником отдела в Красспорте и некоторых других должностях.

Напомним, что предыдущего руководителя Красспорта Валерия Черноусова задержали по обвинению в коррупционном преступлении. Его приговорили к 7,8 годам колонии строгого режима со штрафом 2,3 млн рублей.