Дмитрий Демешин: Большой хоккей возвращается в Хабаровский край

Торжественная церемония открытия международных соревнований «Фонбет Чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги» по хоккею среди мужских команд сезона 2024/2025 гг. прошла в Хабаровске (0+). Открыл первую домашнюю игру КХЛ ХК «Амур» символическим вбрасыванием шайбы губернатор края Дмитрий Демешин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
— Почти шесть месяцев прошло с того момента, как завершился прошлый сезон в Хабаровске. И сегодня мы с удовольствием видим легендарный хоккейный клуб «Амур» на льду. Большой хоккей, Континентальная Хоккейная Лига возвращаются в наш край! Как отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин, хоккей — это один из самых важных видов спорта в нашей стране, — сказал губернатор Дмитрий Демешин.
Глава края отметил, что ХК «Амур» в прошлом сезоне показал достойную игру и огромный потенциал, выйдя в плей-офф.
— Ребята, ставлю вам боевую задачу. В этом году вы можете не становится чемпионом, но надо максимально приблизиться к плей-офф. А в следующем году попробовать взять Кубок Гагарина! — обратился к хоккеистам Дмитрий Демешин.
Губернатор пожелал команде хоккейной стойкости, настоящего дальневосточного характера и силы.
Первую домашнюю игру хабаровчане провели против «Куньлунь Ред Стар». Со счетом 2:3 победу одержала команда из Поднебесной. Следующий матч для команды «Амур» состоится уже 22 сентября против московского «Динамо».
Напомним, в 17-м чемпионате КХЛ (2024/2025) принимают участие 23 клуба из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Турнир стартовал 3 сентября 2024 года и завершится не позднее 25 мая 2025 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.