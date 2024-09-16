Дмитрий Демешин: Большой хоккей возвращается в Хабаровский край

— Почти шесть месяцев прошло с того момента, как завершился прошлый сезон в Хабаровске. И сегодня мы с удовольствием видим легендарный хоккейный клуб «Амур» на льду. Большой хоккей, Континентальная Хоккейная Лига возвращаются в наш край! Как отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин, хоккей — это один из самых важных видов спорта в нашей стране, — сказал губернатор Дмитрий Демешин.