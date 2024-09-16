Глава Башкирии прокомментировал решение Юлдашбаева служить на СВО.

«Спасибо Азамату Мурзагалеевичу большое. Ему за это наше уважение. Непростое решение, безусловно. Причём, он не один принял решение. С ним выехал и военный комиссар Сибая и Хайбуллинского района Забиров Ринат Фанилевич, депутат Сибая Асылбаев Ахат Ахметович, водитель компании “Башмедь” Илбуллов Рамиль Курбангалеевич. Мы благодарим их. Мы все понимаем, что будущее нашей страны решается на специальной военной операции», — сказал Радий Хабиров.