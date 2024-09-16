Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики

В числе основных целей и задач стратегии она перечислила:
- сохранение исторического и культурного наследия народов России и использование его для воспитания, образования, «укрепления гражданской идентичности и единства российского общества»;
- передача от поколения к поколению «традиционных для нашего общества ценностей, норм, традиций и обычаев»;
- создание условий для воспитания «гармонично развитой личности» и реализации творческого потенциала;
- обеспечение культурного суверенитета страны и повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве.
Помимо этого госпожа Голикова считает важным развитие дополнительного образования и систему непрерывной подготовки творческих кадров. «Еще одно направление — обеспечение условий для равного доступа к услугам культуры всех граждан России, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от места их проживания», — добавила она.
Господин Мишустин поручил ей держать эту тему на личном контроле. Он назвал сохранение «нашего наследия и исторической памяти» одним из ключевых приоритетов государства.
В мае президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области исторического просвещения. В числе прочего он поручил создать механизмы контроля за рынком компьютерных игр.