Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики

Помимо этого госпожа Голикова считает важным развитие дополнительного образования и систему непрерывной подготовки творческих кадров. «Еще одно направление — обеспечение условий для равного доступа к услугам культуры всех граждан России, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от места их проживания», — добавила она.