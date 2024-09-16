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Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики

Правительство одобрило стратегию государственной культурной политики, рассчитанную до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Новая стратегия разработана взамен действующей, которую утвердили в 2016 году. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала в числе приоритетных направлений стратегии «формирование госзаказа на создание качественного контента».

Источник: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В числе основных целей и задач стратегии она перечислила:

  • сохранение исторического и культурного наследия народов России и использование его для воспитания, образования, «укрепления гражданской идентичности и единства российского общества»;
  • передача от поколения к поколению «традиционных для нашего общества ценностей, норм, традиций и обычаев»;
  • создание условий для воспитания «гармонично развитой личности» и реализации творческого потенциала;
  • обеспечение культурного суверенитета страны и повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве.

Помимо этого госпожа Голикова считает важным развитие дополнительного образования и систему непрерывной подготовки творческих кадров. «Еще одно направление — обеспечение условий для равного доступа к услугам культуры всех граждан России, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от места их проживания», — добавила она.

Господин Мишустин поручил ей держать эту тему на личном контроле. Он назвал сохранение «нашего наследия и исторической памяти» одним из ключевых приоритетов государства.

В мае президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области исторического просвещения. В числе прочего он поручил создать механизмы контроля за рынком компьютерных игр.