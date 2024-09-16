Зеленский предложил лишить россиян комфортной жизни «для переговоров»



«Если россияне окажутся в опасности, если они лишатся комфортной жизни, если они будут жить без электроэнергии, как украинцы, они поймут цену войны», — считает Зеленский. «Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он [Путин] сядет за стол переговоров», — убежден он.



В августе украинский лидер заявлял, что переговоры с Путиным на данный момент бессмысленны, поскольку тот «вроде готов дипломатически, но [при этом нужно] отдать ему 30% нашей земли». Киев исключает такой вариант.



Президент России неоднократно говорил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. «Мы никогда не отказывались от этого [переговоров с Киевом], но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — говорил, в частности, он. По его словам, они не вступили в силу, поскольку Украине дали указание не допустить этого. Как рассказывал глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей в том числе по совету на тот момент британского премьера Бориса Джонсона.



Летом Путин предлагал «одномоментно, немедленно» прекратить огонь на условиях Москвы: вывод ВСУ из Донбасса, отказ Киева от утраченных территорий и вступления в НАТО.