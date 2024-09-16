В Самарской губдуме 17 сентября рассмотрят кандидатуры трех вице-губернаторов

Во вторник, 17 сентября 2024 года, в Самарской губернской думе состоится очередное заседание. В его повестке — несколько вопросов, один из которых касается согласования трех кандидатур для назначения на должности вице-губернаторов Самарской области. Информация об этом размещена на сайте регионального парламента.