Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской губдуме 17 сентября рассмотрят кандидатуры трех вице-губернаторов

Три чиновника в Самарской области могут в скором времени избавиться от приставки «врио».

Источник: правительство Самарской области

Во вторник, 17 сентября 2024 года, в Самарской губернской думе состоится очередное заседание. В его повестке — несколько вопросов, один из которых касается согласования трех кандидатур для назначения на должности вице-губернаторов Самарской области. Информация об этом размещена на сайте регионального парламента.

Так, депутатам предстоит согласовать или отклонить кандидатуры на пост первого вице-губернатора — председателя правительства, вице-губернатора и вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики. Сейчас эти должности с приставками «врио» занимают Михаил Смирнов, Антон Емельяненко и Александр Фетисов соответственно.

В роли докладчика выступит губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Заседание в губдуме состоится в 11:00 17 сентября.