В Самарской губдуме 17 сентября рассмотрят кандидатуры трех вице-губернаторов

Во вторник, 17 сентября 2024 года, в Самарской губернской думе состоится очередное заседание. В его повестке — несколько вопросов, один из которых касается согласования трех кандидатур для назначения на должности вице-губернаторов Самарской области. Информация об этом размещена на сайте регионального парламента.
Так, депутатам предстоит согласовать или отклонить кандидатуры на пост первого вице-губернатора — председателя правительства, вице-губернатора и вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики. Сейчас эти должности с приставками «врио» занимают Михаил Смирнов, Антон Емельяненко и Александр Фетисов соответственно.
В роли докладчика выступит губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Заседание в губдуме состоится в 11:00 17 сентября.