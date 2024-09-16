В Башкирии предложили новые меры поддержки ветеранов СВО

Также он предложил в соцзаказ на оказание физкультурно-оздоровительных услуг добавить новую категорию граждан — ветеранов СВО. Кроме того, расширить количество видов спорта в соцзаказе для участников с 12 до 16 лет, включая адаптивный спорт, а также увеличить количество занимающихся на тренировочном этапе в три раза.