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Четыре вице-мэра Новосибирска ушли в отставку после смены городской власти

После назначения мэром Новосибирска Максима Кудрявцева администрацию покинули уже четыре заместителя. Сиб.фм публикует список бывших чиновников.

16 апреля 2024 года Максим Кудрявцев был избран на должность мэра на 34-й сессии Совета депутатов города Новосибирска VII созыва. По результатам тайного голосования «за» проголосовали 40 человек из 45. После этого команда экс-градоначальника стала разрушаться. Более 15 чиновников ушли в отставку, среди них и вице-мэры.

Первым ушел Артем Скатов, написавший заявление на отпуск с 22 марта с последующим увольнением. Считается, что Скатов ушел по собственному желанию.

«Считаю правильным и естественным, когда вместе с мэром уходит политический зам. Анатолий Евгеньевич просил остаться и помочь Олегу Петровичу (Клемешову — и.о мэра Новосибирска до избрания Кудрявцева — прим.ред) в Новосибирске в переходный период и в ходе выборов президента Российской Федерации. Я свои обязательства выполнил. В апреле придет новый руководитель, он будет формировать свою команду», — рассказывал Скатов.

Напомним, в 2022 году Скатов оказался в центре уголовного дела по обвинению в клевете. По информации прокуратуры, в феврале того же года он отправил своему знакомому, администратору одного из Telegram-каналов, негативные сведения о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Савельева, которые затем были опубликованы. Следственные органы установили, что Скатов ранее обращался к редактору этого паблика в связи со своей служебной деятельностью для размещения политических материалов.

19 мая на судебном заседании давали показания депутаты местного совета и главный архитектор города. Они сообщили о давлении и лоббировании интересов одной из строительных компаний.

Скатов на протяжении судебного процесса утверждал, что не признает своей вины в создании статьи о депутате. Он заявил, что администратор Telegram-канала оклеветал его с целью избежать уголовной ответственности.

В ходе разбирательств Скатов дважды — в январе и феврале — был отстранен от должности, однако впоследствии восстанавливался на время судебных слушаний.

Следующим в отставку ушел вице-мэр Новосибирска Геннадий Захаров 6 мая 2024 года по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Геннадий Захаров, родившийся в 1958 году в селе Лобино Краснозерского района, имеет богатый опыт работы в органах местного самоуправления. Он окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли в 1981 году и Сибирскую академию государственной службы в 2000 году. С 1998 года Захаров занимал различные должности в администрации Центрального района, включая пост главы района с 2004 года. В период с 2010 по 2012 годы он возглавлял Новосибирский район, а затем работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. В должности заместителя мэра Новосибирска по организационным и кадровым вопросам Геннадий Захаров трудился с мая 2014 года и проработал на этой позиции 10 лет.

Практически сразу, 13 мая, в отставку ушла вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова. Опять — по собственному желанию.

«Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет, наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожан никто не оценит. Я понимаю, что моя работа не всегда воспринималась однозначно. По этому поводу есть известное выражение: не критикуют того, кто ничего не делает», — написала она в своем Telegram-канале.

Терешкова занимала пост вице-мэра с 7 октября 2019 года. На должности руководителя департамента — с 26 мая 2014 года. До этого она была директором Сибирского филиала федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный центр современного искусства».

Сегодня, 16 сентября, в отставку ушёл Алексей Кондратьев. Он занимал пост руководителя департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Глава города уже подписал распоряжение о его увольнении.

Кондратьев родился в 1972 году. Окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности инженер-электроник, а после — по специальности экономист.

С 1994 года он работал налоговым инспектором, а с 1999 года был главным специалистом, начальником отдела комитета по земельным ресурсам и землеустройству мэрии. После этого занимал другие должности в администрации.

С 2013 года Алексей Кондратьев занимал пост главы администрации Октябрьского района и уже с 2014 года стал заместителем мэра — начальником департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.