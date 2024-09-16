Четыре вице-мэра Новосибирска ушли в отставку после смены городской власти

Геннадий Захаров, родившийся в 1958 году в селе Лобино Краснозерского района, имеет богатый опыт работы в органах местного самоуправления. Он окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли в 1981 году и Сибирскую академию государственной службы в 2000 году. С 1998 года Захаров занимал различные должности в администрации Центрального района, включая пост главы района с 2004 года. В период с 2010 по 2012 годы он возглавлял Новосибирский район, а затем работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. В должности заместителя мэра Новосибирска по организационным и кадровым вопросам Геннадий Захаров трудился с мая 2014 года и проработал на этой позиции 10 лет.