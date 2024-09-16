«Продала акции пансионата и Bentley»: Депутат в Сочи скрыла 400 млн рублей и лишилась полномочий

Известно, что Селюкова скрыла информацию о получении девяти миллионов долларов за продажу пансионата в Сочи, а также не указала данные о продаже автомобиля марки «Бентли». Это и послужило основанием для поднятия вопроса о досрочном прекращении ее депутатских полномочий.