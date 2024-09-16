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«Продала акции пансионата и Bentley»: Депутат в Сочи скрыла 400 млн рублей и лишилась полномочий

Анжела Селюкова лишилась полномочий депутата после прокурорской проверки в Сочи.

Источник: Городское собрание Сочи

Депутата городского собрания Сочи Анжелу Селюкову лишили депутатских полномочий после прокурорской проверки. Такое решение связано с нарушениями в декларации о доходах.

Известно, что Селюкова скрыла информацию о получении девяти миллионов долларов за продажу пансионата в Сочи, а также не указала данные о продаже автомобиля марки «Бентли». Это и послужило основанием для поднятия вопроса о досрочном прекращении ее депутатских полномочий.

«Установлено, что депутат городского собрания Сочи предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за период с 2020 года по 2021 год, скрыв доходы от продажи акций и дорогостоящего автомобиля на сумму свыше 400 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Заинтересовавшись ситуацией, прокуратура направила имеющуюся информацию в управление контроля, профилактики коррупционных правонарушений администрации Краснодарского края. После ее рассмотрения назначили проверку, которая подтвердила коррупционные правонарушения.

«На очередной сессии городского собрания Сочи принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура