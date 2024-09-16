И.о. начальника департамента строительства назначили в Новосибирске

В мэрии Новосибирска назначили и.о. вице-мэра — начальника департамента строительства и архитектуры. Им стал Иван Ивашин. Кадровые перестановки связаны с увольнением Алексея Кондратьева.
Информацию передал «Ъ-Сибирь», сославшись на администрацию города.
16 сентября 2024 года Алексей Кондратьев покинул свой пост. Исполнять обязанности вице-мэра будет его заместитель Иван Ивашин. Сообщается, что ранее он уже занимался данной работой в период отсутствия начальника.
Ранее мы писали о том, что Алексей Кондратьев ушёл из мэрии по собственной инициативе. Он работал с 2014 года.