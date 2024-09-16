Экс-командир «Веги» Андрей Панферов оценил риски ударов ракет по Новосибирску

Он считает, что Запад скорее запугивает россиян для дестабилизацию внутренней ситуации и прямых угроз для Новосибирска на данный момент нет. Однако риски существует для приграничной территории РФ, находящейся в радиусе действия ракет средней дальности — они могут поражать цели на расстоянии до 1 000 километров.