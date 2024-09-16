Экс-командир «Веги» Андрей Панферов оценил риски ударов ракет по Новосибирску

Бывший командир отряда «Вега» оценил последствия возможных ударов ракет по Новосибирску. Об этом сообщили в издании «Om1 Новосибирск».
По словам военного, целью ракет станут важные инфраструктуры: нефтебазы, станции погрузки, электростанции и другое. Однако ПВО создана и постоянно совершенствуется с учетом таких угроз, особенное внимание уделяется Уралу и Сибири. Поэтому говорить о том, что Новосибирск окажется под ударом — преждевременно.
— Можно вспомнить Карибский кризис 1962 года, когда страны стояли на пороге ядерного конфликта, но здравый смысл взял верх. Сейчас ситуация тоже остаётся напряжённой, но есть уверенность, что полномасштабное применение такого оружия будет рассматриваться в крайнем случае, — сказал Панфёров.
Он считает, что Запад скорее запугивает россиян для дестабилизацию внутренней ситуации и прямых угроз для Новосибирска на данный момент нет. Однако риски существует для приграничной территории РФ, находящейся в радиусе действия ракет средней дальности — они могут поражать цели на расстоянии до 1 000 километров.