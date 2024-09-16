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Военные из США уже находятся в зоне СВО, заявили в Кремле

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Кремль неоднократно говорил, что американские военные и так принимают участие в конфликте на Украине, безо всяких разрешений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Мы неоднократно говорили, что американские специалисты и военные и так принимают участие в этом конфликте без этих разрешений. Это и так происходит. Но что касается формализации этого всего, на этот счет было абсолютно недвусмысленное заявление президента Российской Федерации, где все было очень четко сказано», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают тот факт, что западные страны до сих пор не дали Украине разрешение использовать поставляемое ими вооружение для ударов по России.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.

Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся». Песков также указал, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

Песков Дмитрий
Путин Владимир