The Economist: еще одно покушение на Трампа всколыхнет предвыборную гонку

На этот вопрос, который был задан на пресс-конференции после инцидента во Флориде, Брэдшоу дал объяснение, которое вызывает еще больше вопросов: «Он (Трамп) — не действующий президент. Если бы он им был, мы бы оцепили все поле для гольфа. Но поскольку он не является действующим президентом, охрана ограничена теми территориями, которые спецслужба считает возможными».