The Economist: еще одно покушение на Трампа всколыхнет предвыборную гонку

Согласно The Economist, мотивы предполагаемого убийцы пока неясные. В прошлом году мужчина, которого СМИ идентифицировали как 58-летнего Райана Уэлси Рута, заявил, что хочет добровольно сражаться за Украину. На месте преступления полиция обнаружила винтовку АК-47 с прицелом и камерой GoPro, которую подозреваемый намеревался использовать для фиксации своих «подвигов», сообщил на пресс-конференции шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.
Вскоре после инцидента Трамп написал, что он «в безопасности и здоров».
Теперь внимание, которое получила вице-президент Камала Харрис после жестких дебатов с Трампом 10 сентября, сместится на него: СМИ будут освещать прошлое подозреваемого и вопрос о том, как еще один стрелок смог приблизиться на такое расстояние к Трампу не будучи обнаруженным ранее.
На этот вопрос, который был задан на пресс-конференции после инцидента во Флориде, Брэдшоу дал объяснение, которое вызывает еще больше вопросов: «Он (Трамп) — не действующий президент. Если бы он им был, мы бы оцепили все поле для гольфа. Но поскольку он не является действующим президентом, охрана ограничена теми территориями, которые спецслужба считает возможными».
Труднейшая задача — укрепить усилия по обеспечению безопасности Трампа, Харрис и других кандидатов и одновременно минимизировать политизацию сложившейся ситуации.
Харрис уже заявила, что она «глубоко встревожена» возможным покушением и «благодарна» за то, что Трамп в безопасности. «Мы все должны внести свой вклад, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию», — добавила она.
После того как в июле Трамп оказался на волосок от смерти, он воспользовался сплочением своих благодарных сторонников и краткой паузой в межпартийных «боевых действиях». Экс-президент отреагировал на вчерашнее нападение с вызовом и решимостью и не преминул намекнуть на мученичество. Спустя несколько часов после покушения он опубликовал ряд заявлений:
Моя решимость только окрепла после очередного покушения на мою жизнь! Я никогда не сдамся!
До этого года казалось, что огромные инвестиции в Секретную службу США и активные превентивные действия полиции удерживали Америку от убийств президентов, которых в истории страны было четыре (Авраам Линкольн, Джеймс Абрам Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди), а также от многочисленных покушений на жизни президентов и кандидатов в президенты.
«Уровень угрозы высок. Мы живем в опасное время», — предупредил представитель Секретной службы после ареста Рута.