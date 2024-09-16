Российские подлодки осуществили подледный переход в Арктику

«В целях наращивания группировки сил Тихоокеанского флота в соответствии с планом СКШУ “Океан-2024” атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения “Император Александр III” и атомный подводный крейсер “Красноярск” осуществили подлёдный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут перехода проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях. Общая протяжённость маршрута перехода составила более 4000 морских миль, добавили в ведомстве.
«Подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета “Гремящий”, при сопровождении спасательного буксира “СБ-408”, продолжили движение в назначенный район», — уточнили в МО.
«Океан» — кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) «Океан» являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.