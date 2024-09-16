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Песков счел провокацией приглашение Киевом представителей ООН в Курскую область

Решение Украины пригласить представителей ООН и Международного Красного Креста в населенные пункты Курской области, которые находятся под контролем ВСУ, является провокацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что международные организации не воспримут это всерьез.

Источник: AP 2023

«Мы рассчитаем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокации. Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Боестолкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. 5 сентября президент Владимир Путин заявил, что вооруженным силам удалось стабилизировать ситуацию. По состоянию на 11 сентября из Курской области эвакуировали более 150 тыс. человек. Сегодня, 16 сентября, Минобороны сообщило, что российская армия освободила населенные пункты Успеновка и Борки.

ООН
Песков Дмитрий