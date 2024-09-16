Песков счел провокацией приглашение Киевом представителей ООН в Курскую область

«Мы рассчитаем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокации. Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.