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«Еще не поздно». В США выдвинули план по Украине после потерь танков Abrams

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украина и ее союзники должны добиться мира с Россией, пока это еще не поздно, написал бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest.

Источник: © РИА Новости

«Вместо того чтобы продолжать умолять Запад поставить еще больше вооружения, которое в конечном итоге не сможет склонить стратегическую чашу весов в пользу Украины, Киеву и его западным партнерам следует добиваться мира с Москвой, пока еще не стало слишком поздно (а может быть, уже стало)», — предупредил эксперт, комментируя потери танков Abrams, поставленных украинцам.

По его словам, ВСУ не понимают, как именно правильно использовать западное вооружение, поэтому такие виды бронетехники, как танки Abrams, бесполезны на поле боя.

После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, «с учетом этой авантюры», разговаривать с Украиной Россия не будет.