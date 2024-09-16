«Еще не поздно». В США выдвинули план по Украине после потерь танков Abrams

«Вместо того чтобы продолжать умолять Запад поставить еще больше вооружения, которое в конечном итоге не сможет склонить стратегическую чашу весов в пользу Украины, Киеву и его западным партнерам следует добиваться мира с Москвой, пока еще не стало слишком поздно (а может быть, уже стало)», — предупредил эксперт, комментируя потери танков Abrams, поставленных украинцам.