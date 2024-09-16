Провокационные приглашения от Киева и ЧП в челябинской школе. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента.
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
Другие контакты главы государства будут носить «сугубо рабочий закрытый характер».
О провокационных приглашениях от Киева.
Приглашение Киевом Международного Красного Креста и ООН посетить оккупированные ВСУ территории Курской области является провокацией: «Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами».
Кремль рассчитывает «на трезвую оценку подобных провокационных заявлений».
О возможности ударов вглубь России западным оружием.
США дискуссией о том, разрешить ли Украине наносить удары по территории России западным оружием, лишь формализуют свое участие в конфликте: «Мы неоднократно говорили, что американские специалисты, военные и так принимают участие в конфликте, без этих разрешений».
О нападении в Челябинске.
Выяснением обстоятельств произошедшего в челябинской школе нападения школьника на других учеников и преподавателей занимаются органы внутренних дел: «Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать».
О ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин.
Разбор ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин находится в компетенции Минобороны.
Об американских санкциях против российских СМИ.
Американские санкции против российских СМИ показывают, что американцы способны зайти максимально далеко в попытке подавления Москвы: «Это лишний раз подчеркивает, что американцы, собственно, способны на все — способны зайти как угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и использования самых нечистоплотных методов».
Обвинения США в адрес российских СМИ граничат с безумием, это «было бы смешно, если бы не было так грустно»: «Мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ».
О предполагаемом покушении на Трампа.
Установление связей подозреваемого в предполагаемом покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа с Украиной должно быть «головной болью» для спецслужб США, а не Кремля.
Обстановка в США перед выборами напряженная, но Россия не вмешивается в нее: «Политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются. Мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас».