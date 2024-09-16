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Провокационные приглашения от Киева и ЧП в челябинской школе. Темы брифинга Пескова

Приглашение Киевом Международного Красного Креста и ООН посетить оккупированные Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области, нападение в челябинской школе и американские санкции против российских СМИ стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента.

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Другие контакты главы государства будут носить «сугубо рабочий закрытый характер».

О провокационных приглашениях от Киева.

Приглашение Киевом Международного Красного Креста и ООН посетить оккупированные ВСУ территории Курской области является провокацией: «Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами».

Кремль рассчитывает «на трезвую оценку подобных провокационных заявлений».

О возможности ударов вглубь России западным оружием.

США дискуссией о том, разрешить ли Украине наносить удары по территории России западным оружием, лишь формализуют свое участие в конфликте: «Мы неоднократно говорили, что американские специалисты, военные и так принимают участие в конфликте, без этих разрешений».

О нападении в Челябинске.

Выяснением обстоятельств произошедшего в челябинской школе нападения школьника на других учеников и преподавателей занимаются органы внутренних дел: «Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать».

О ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин.

Разбор ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин находится в компетенции Минобороны.

Об американских санкциях против российских СМИ.

Американские санкции против российских СМИ показывают, что американцы способны зайти максимально далеко в попытке подавления Москвы: «Это лишний раз подчеркивает, что американцы, собственно, способны на все — способны зайти как угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и использования самых нечистоплотных методов».

Обвинения США в адрес российских СМИ граничат с безумием, это «было бы смешно, если бы не было так грустно»: «Мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ».

О предполагаемом покушении на Трампа.

Установление связей подозреваемого в предполагаемом покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа с Украиной должно быть «головной болью» для спецслужб США, а не Кремля.

Обстановка в США перед выборами напряженная, но Россия не вмешивается в нее: «Политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются. Мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас».

Песков Дмитрий
Путин Владимир