Провокационные приглашения от Киева и ЧП в челябинской школе. Темы брифинга Пескова

Обстановка в США перед выборами напряженная, но Россия не вмешивается в нее: «Политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются. Мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас».